МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Уже 10 крупных российских компаний заявили о переносе или отмене дивидендов. По мнению экспертов, опрошенных РБК, это связано со сложившейся неопределенностью в в условиях санкционного давления, однако существуют и другие причины, по которым эмитенты делают выбор в пользу экономии.

О переносе или отмене дивидендных выплат уже заявили:

Московская биржа

"Мать и дитя"

"Распадская"

"Энел Россия"

X5 Group

"Русагро"

Группа ЛСР

"Черкизово"

Globaltrans

НЛМК

Среди причин, по которым эмитенты решили не выплачивать дивиденды, указываются стремление обеспечить финансовую стабильность бизнеса ("Энел Россия"), защитить интересы компании и акционеров ("Распадская"), а также технические ограничения при передаче денежных средств за рубеж (Globaltrans). Американцы позавидовали экономической стойкости русских

Еще одна причина, по которой бизнес воздерживается от выплат — желание сохранить запас ликвидности в условиях санкций.

"На наш взгляд, многие из указанных компаний могут вернуться к дивидендным выплатам до конца года. Более того, они даже могут задним числом доплатить по крайней мере часть того, что должны были перечислить акционерам за 2021 год", — считает аналитик "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов

"Некоторые компании в случае уменьшения дивидендов могут компенсировать обратным выкупом акций, доходность которого тоже считается инструментом возврата капитала", — отмечает руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.

Эксперт "Фридом Финанс" Георгий Ващенко подчеркивает, что компании вернутся к выплатам дивидендов компании вернутся после устранения причин, мешающих их платить и стабилизации ситуации в экономике и бизнесе. "Это произойдет, на мой взгляд, не ранее, чем через полгода, но более вероятно, что через год", — уточнил эксперт.

Самыми большими шансами на получение дивидендов обладают акционеры экспортных компаний: "Газпрома", "Лукойла", "Роснефти", "Норникеля", "Алросы", а также производителей удобрений ("ФосАгро" и "Акрона") и золотА ("Полюс" и "Полиметалл"), добавил директор департамента по работе с акциями УК "Система Капитал" Константин Асатуров.