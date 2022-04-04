МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Банк России в понедельник, 4 апреля, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 1 триллион рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дата исполнения первой части сделок — 4 апреля, второй — 5 апреля. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 20% годовых.

Ранее ЦБ сообщил о снижении лимита по аукционам репо "тонкой настройки" с 30 марта до 1 триллиона рублей с прежних 3 триллионов и отмене ежедневных депозитных аукционов "тонкой настройки".

Пресс-служба регулятора также сообщила, что денежные средства кредитных организаций на депозитах в Банке России на начало операционного дня в понедельник составили 3,175 триллиона рублей.

Депозиты банков по сравнению с пятницей выросли на 67,4 миллиарда рублей.

Банк России проводит операции по привлечению депозитов кредитных организаций в целях регулирования ликвидности банковской системы. В настоящее время проводятся депозитные операции двух видов: по фиксированным процентным ставкам и по процентным ставкам, определенным на аукционной основе (депозитные аукционы).

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности в понедельник сложилось положительным, составив 2,744 триллиона рублей. В пятницу сальдо было положительным и составляло 2,279 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.