МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 8 апреля будет покупать золото у банков по договорной цене в связи с изменением рыночной конъюнктуры, сообщает регулятор. Новак рассказал, когда будет понятно, кто перешел на оплату газа в рублях

"В связи с существенным изменением рыночной конъюнктуры Банк России вносит коррективы в ценовую политику при проведении операций покупки золота у кредитных организаций. С 8 апреля 2022 года покупка золота Банком России будет осуществляться по договорной цене", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ с 28 марта покупал золото у кредитных организаций на внутреннем рынке по фиксированной цене. До конца июня регулятор планировал предлагать за 1 грамм драгметалла 5 тысяч рублей.