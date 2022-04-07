МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. TCS Group (группа "Тинькофф") выделит российский сегмент бизнеса, передает управление "Тинькофф банком" российскому менеджменту во главе с председателем правления Станиславом Близнюком, говорится в сообщении группы. Песков заявил, что Россия находится в безопасности в плане экономики

"Совет директоров TCSGH Plc, 100%-ного акционера "Тинькофф банка", сегодня одобрил передачу полномочий акционера российского бизнеса группы менеджменту, контролируемому российским руководством "Тинькофф банка" во главе с председателем правления, ветераном "Тинькофф" с 15-летним стажем, Станиславом Близнюком. Эти изменения вступят в силу после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов в России", — говорится в сообщении.

Выделение российского сегмента бизнеса позволит передать руководству банка, состоящему из российских резидентов, полномочия, необходимые для обеспечения стабильной и эффективной деятельности системно-значимого "Тинькофф банка", а также его дочерних компаний, в том числе "Тинькофф страхование", LLC TCS, ООО "Т-Финанс", "Тинькофф мобайл".

"Для российского менеджмента банка сейчас важно иметь полный операционный контроль на российским бизнесом группы в интересах наших клиентов, акционеров и всех заинтересованных сторон. … Для клиентов, регулирующих органов, так и для акционеров заключенное нами соглашение о доверительном управлении обеспечит непрерывную и стабильную работу банка и других российских операционных компаний", — прокомментировал Близнюк.

"В это непростое время банку необходимы умение устранять препятствия для ведения бизнеса, гибкость и скорость. Поэтому совет директоров принял решение передать управление опытной российской управленческой команде от совета директоров на Кипре. Нашей главной заботой являются интересы наших клиентов, мы считаем, что это решение позволит банку продолжать укреплять свои позиции на рынке, несмотря на внешние задачи, стоящие перед отраслью сегодня", — приводятся в релизе слова основательны "Тинькофф" Олега Тинькова.