МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Банк России в 2022 году может еще понизить ключевую ставку до 12-13% с текущих 17%, считают опрошенные РИА Новости эксперты, при этом они назвали разные временные ориентиры, когда это может произойти. Центробанк напомнил об альтернативах кредитным каникулам

Регулятор в пятницу принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля с 20% до 17% годовых.

"Через три недели состоится плановое заседание по денежно-кредитной политике. Я не исключаю снижения до 14-15% годовых. Это будет зависеть от динамики инфляции… Если инфляция быстро пройдет пик, то в мае можно ожидать дальнейшего снижения ключевой ставки, ориентировочно до 13% годовых", — поясняет Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

Главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин напомнил о сигнале Банка России о возможном дальнейшем снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях и дал свой прогноз.

"При текущих трендах во втором полугодии этого года с высокой вероятностью ставка может быть снижена в диапазоне 12–13%, а в следующем году до 10%. В перспективе 2024–2025 ставка может быть снижена в диапазон 6-7%", — прогнозирует он.

Снижение ключевой ставки повлечет за собой снижение ставок по депозитам, а значит приведет к удешевлению пассивов банков. Это стимулирует покупку ОФЗ как самими банками, так и остальными игроками, добавляет эксперт.