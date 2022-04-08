МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Международные резервы Украины на апрель выросли на 2% и превысили 28 миллиардов долларов благодаря международной поддержке, сообщили в Нацбанке. Киев намерен национализировать всю российскую собственность на Украине

"Сейчас международные резервы Украины даже больше, чем до войны. На 1 апреля они вырасти на 2% до более 28 миллиардов долларов благодаря мировой поддержке Украины. Это и RFI (Rapid Financing Instrument) — программа экстренного финансирования от МВФ, и транши от Евросоюза, Всемирного банка и других не менее важных партнеров Украины", — говорится в сообщении Нацбанка в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Эти данные регулятор озвучил в интервью изданию "Экономическая правда".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.