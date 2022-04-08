МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Россияне с понедельника смогут получить с открытых до 9 марта валютных вкладов наличные не только в долларах, но и в евро в рамках общего лимита в 10 тысяч долларов в эквиваленте, который был установлен с 9 марта по 9 сентября, говорится в сообщении ЦБ. Банк России с 11 апреля отменит комиссию за биржевые сделки с валютой

"Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется — 10 тысяч долларов или их эквивалент в евро — и действует до 9 сентября", — сообщил регулятор.

ЦБ напомнил, что средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи, добавил регулятор.