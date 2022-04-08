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2022
https://1prime.ru/finance/20220408/836624387.html
Банк России снял часть ограничений на продажу банками валюты россиянам
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ЦБ РФ с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля, говорится в материалах регулятора. Банк... ПРАЙМ, 08.04.2022
банки, финансы, экономика, новости, банк россии, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля, говорится в материалах регулятора.
Банк России ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам с 9 марта на фоне высокой волатильности курса рубля.
"С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — пишет ЦБ.