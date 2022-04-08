МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 18 апреля разрешил банкам продавать наличную валюту россиянам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля, говорится в материалах регулятора. Банк России с 11 апреля отменит комиссию за биржевые сделки с валютой

Банк России ограничил возможность банков продавать наличную валюту гражданам с 9 марта на фоне высокой волатильности курса рубля.

"С 18 апреля по 9 сентября 2022 года банки получают право продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года", — пишет ЦБ.