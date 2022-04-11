МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Самую высокую платежную дисциплину среди российских регионов демонстрируют Севастополь и регионы Крайнего Севера, в конце списка оказались республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости. Сбербанк выдаст предприятиям льготные кредиты на 150 миллиардов рублей

КРЕДИТНЫЙ БУМ

Как отмечают специалисты, в последние годы российский рынок кредитования населения показывал очень хорошие темпы роста. По статистике, в 2021 году после острой фазы пандемии прирост кредитного портфеля населения наблюдался во всех месяцах. Самый слабый прирост отмечался на уровне +1%. Таким образом, динамика потребительского кредитования была стабильной и достаточно высокой, что стало во многом следствием снижения процентных ставок по розничным кредитным продуктам и поддержки правительства различных видов кредитования (ипотека и автокредиты), поясняют эксперты.

За последние 12 месяцев по состоянию на 1 марта 2022 года темпы роста розничного кредитования держались на уровне 23,6%. Текущий результат фактически является лучшим с 2013 года и может характеризоваться как настоящий кредитный бум, говорят аналитики. Однако они считают вероятным, что в ближайшем будущем эта тенденция может значительно поменяться из-за роста процентных ставок вследствие санкционных рисков.

На фоне роста кредитной нагрузки платежная дисциплина демонстрировала положительную динамику. По итогам 2021 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении росла гораздо слабее, чем задолженность по кредитам. Поэтому доля просрочки ощутимо снизилась с 4,5% на 1 марта 2021 года до 3,8% на 1 марта 2022 года.

ПЛАТЕЖНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Для оценки платежной дисциплины в региональном разрезе эксперты РИА Новости провели шестое ежегодное исследование и подготовили рейтинг российских регионов по доле просроченной задолженности населения по рублевым банковским кредитам на основе данных Центробанка РФ. Как свидетельствуют результаты исследования, среди российских регионов наблюдается значительная дифференциация по доле просроченной задолженности по кредитам населению.

У одного региона доля просрочки составляет чуть меньше 9%, а в двух субъектах РФ этот показатель находится на уровне менее 2%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на 1 марта 2022 года равнялось 4%.

За последний год с 1 марта 2021 года платежная дисциплина ухудшилась в пяти регионах. Как показывает исследование, наибольший рост доли просрочки в последние 12 месяцев наблюдался в Ингушетии, где она выросла на 0,7 процентного пункта. Также небольшой прирост (+0,3 п.п.) был в Ненецком и в Чукотском автономном округах.

Масштаб снижения доли просрочки оказался гораздо более значительным. Если максимальный рост доли просроченной задолженности фиксировался на уровне 0,7 процентного пункта, то максимально снижение произошло на 1,2 процентного пункта, а у восьми регионов доля снизилась более чем на один процентный пункт.

Лидерами по повышению платежной дисциплины стали Республика Тыва (-1,2 процентного пункта), Карачаево-Черкесия (-1,1 п.п.), Москва (-1,1 п.п.), Краснодарский край (-1,1 п.п.), Калининградская область (-1,1 п.п.), Бурятия (-1,1 п.п.), Адыгея (-1 п.п.) и Чечня (-1. п.п.). Эксперты отмечают, что в улучшении платежной дисциплины важную роль сыграла новая выдача кредитов в данных регионах. В шести из вышеназванных субъектов происходил прирост розничной ссудной задолженности на уровне выше среднего. Таким образом, быстрое снижение доли просроченной задолженности – это в некотором роде "эффект" от быстрого роста кредитования, поясняют аналитики.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ РЕЙТИНГА

Лидерами по платежной дисциплине в выплате банковских кредитов с заметным отрывом стали Севастополь (1,9%), Ненецкий автономный округ (2%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,1%) Республика Крым (2,5%) и Санкт-Петербург (2,6%). Также достаточно хорошие результаты в основном демонстрируют северные регионы и другие субъекты РФ с высокими зарплатами.

Как говорят эксперты, в целом результаты рейтинга свидетельствуют о том, что имеется сильная статистическая связь между средним уровнем задолженности по банковским кредитам и долей просрочки. Где больше банковских кредитов — там меньше просрочка. По всей видимости, в регионах, где основная масса населения имеет высокие зарплаты, позволяющие им исправно платить по своим долгам, именно хорошие заемщики формируют основной спрос на розничные кредитные в большом абсолютном объеме, полагают специалисты.

Самая высокая доля просроченной задолженности с существенным отрывом остается у Ингушетии (8,9%), но для сравнения, четыре года назад она была на уровне 24%, что говорит о значительном прогрессе. Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована у следующих регионов: в Северной Осетии (6,9%), Карачаево-Черкесии (6,6%), Адыгее (6,2%) и Чечне (6%).

Таким образом, лидеров по просрочке в основном представляют республики Северного Кавказа. Относительно высокий уровень просроченной задолженности здесь наблюдается на фоне достаточно слабого развития розничного кредитования, что в целом так или иначе характерно для всех регионов с высокой долей просрочки, поясняют составители рейтинга. В частности, объем кредитов на численность экономически активного населения ниже среднероссийского уровня у 38 регионов, составляющих нижнюю часть таблицы.