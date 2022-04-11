МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Превращение доллара в оружие может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему, пишет газета Financial Times. Об этом сообщает РИА Новости. Аналитик рассказал об "аномальном" курсе доллара

Как отмечают в FT, заморозка валютных резервов России создала для ряда стран стимул к тому, чтобы обходить доллар.

"Открыто превращая таким образом доллар в оружие, США и их союзники рискуют спровоцировать ответный удар, который может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему на конкурирующие блоки, что может ухудшить положение всех сторон", — предполагает издание.

При этом в публикации отмечается факт отсутствия глобальной коалиции, осуждающей российскую военную спецоперацию на Украине, — существует лишь западный блок. Сложившаяся ситуация, считают в FT, способна привести к существенным последствиям для будущего международных финансов.

"Смерть доллара предсказывали бесчисленное количество раз в прошлом, однако американская валюта продолжала сохранять свои позиции. <…> Но если будет наблюдаться стабильный отход от доллара в ближайшие годы, то санкции в отношении российского Центробанка могут стать не смелым, новым способом оказания давления на оппонента, а тем моментом, когда доминирование доллара начнет снижаться, словно "финансовый Суэцкий канал", — говорится в статье.