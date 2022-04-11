МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Столичные предприниматели смогут поучаствовать в программе кредитования на инвестиционные цели, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Сбербанк выдаст предприятиям льготные кредиты на 150 миллиардов рублей

"Московские производители товаров народного потребления и импортозамещающей продукции могут получить льготные кредиты с поддержкой города. Им предлагают займы на развитие бизнеса до 300 миллионов рублей по ставке от 5,5%", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что взять кредит смогут представители малого и среднего бизнеса, реализующие проекты в сфере науки, промышленности и информтехнологий. Ставка для среднего бизнеса — 5,5%, для малого и микробизнеса — 7%.

"Использовать кредитные средства можно в течение семи лет, при этом срок субсидирования кредита городом — три года. Для участия в программе необходимо получить статус участника Московского инновационного кластера", — приводятся на сайте слова главы департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Добавляется, что заявки принимают на платформе i.moscow до конца декабря текущего года. Кредиты выдает банк, а правительство города субсидирует ставку.