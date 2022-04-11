МОСКВА, 11 апреля — ПРАЙМ. Промсвязьбанку поручено в срок до 1 октября текущего 2022 года открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы, а также предложить продукты для физических лиц и компаний региона, такое поручение президента России Владимира Путина опубликовано на сайте Кремля.

"Промсвязьбанку обеспечить открытие на территориях Республики Крым и Севастополя своих филиалов и внедрение перспективных продуктовых линеек, в том числе для физических лиц, и кредитование предприятий, осуществляющих деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и других ключевых для регионов отраслях", — отмечено в документе.

Ответственным за выход в регион банка назначен глава кредитной организации Петр Фрадков.

Напомним, что 4 апреля Промсвязьбанк заявил, что начал предоставлять услуги физическим и юрлицам в Крыму.

Жители полуострова могут брать потребительские кредиты.