МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволит компаниям снизить издержки, связанные с так называемыми "потерянными" акционерами, более двух лет не выходящими на связь: им перестанут выплачивать дивиденды и направлять уведомления о собраниях и заочных голосованиях, следует из базы данных нижней палаты парламента. Акции Росбанка взлетели на 40%

"Потерянными", согласно документу, будут считаться акционеры, которые в течении двух и более лет не осуществляли свои права, не участвовали в общих собраниях акционеров и не получали дивиденды, выплачиваемые акционерным обществом (АО). Соответственно на протяжении этих лет вся корреспонденция или весь объем дивидендов возвращались обратно в компанию.

Законопроект определяет условия и порядок приостановления направления таким акционерам (как физическим, так и юридическим лицам) сообщений о проведении общих собраний или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной информации, а также предусматривает приостановление им выплаты дивидендов. Сведения о таком решении за месяц до его принятия будут размещаться на сайте АО или регистратора. Данные нормы будут распространяться на публичные АО, а также на непубличные АО, в которых 50 акционеров и более.

Сейчас среди акционеров есть люди, по которым нет актуальной информации, в том числе о почтовом адресе или банковских реквизитах. Это те, кто сам не идет на взаимодействие с акционерным обществом — преимущественно акционеры обществ, создававшихся в 90-е годы в ходе приватизации, пояснял на предыдущей неделе глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По действующим нормам закона, им направляются дивиденды и как минимум раз в год они получают информацию о проведении общего собрания акционеров.

В результате компании несут большие расходы, связанные с информированием по почтовым адресам "потерянных" акционеров. Издержки есть и от выплаты дивидендов путем их отправки почтовым переводом. По словам министра, зачастую сумма расходов на осуществление почтового перевода превышает размер выплат по акциям, а сами денежные средства остаются невостребованными и возвращаются в компанию. По различным оценкам количество "потерянных" акционеров в России только среди физических лиц может составлять 6 миллионов человек, указывал министр.

При этом "потерянные" акционеры, по сути, не лишаются прав на свои акции, законопроектом снижаются только расходы на взаимодействие с ними, и после актуализации акционером своих данных направление корреспонденции и выплата дивидендов возобновляется, подчеркивал он. Дивиденды будут числиться за "потерянным" акционером на протяжении трех лет (если больший срок не предусмотрен уставом общества – максимально пять лет) после принятия решения о приостановлении выплат. Такой подход направлен на мотивацию акционеров выйти на контакт, подчеркивал Решетников.

Предполагается, что в случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования, а с 1 сентября 2024 года выплата дивидендов акционеру-физлицу почтовым переводом будет возможна, лишь если это предусматривает устав АО или сам акционер попросит об этом.