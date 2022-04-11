Объем международных резервов России сократился в марте до 606,4 миллиарда долларов
МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 606,409 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России.
Таким образом, за март резервы сократились на 10,724 миллиарда долларов, или на 1,74%.
Россия после заморозки западными странами резервов в их валютах продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юане, отмечает регулятор. Их доля на начало 2022 года составляет:
- золота 21,5%;
- юаня — 17,1%;
- доллара 10,9%;
- фунта — 6,2%.
Таким образом за год снизилась доля в резервах золота (с 23,3%), доллара (с 21,2%) и фунта (с 6,3%). При этом увеличилась доля евро (с 29,2%), юаня (с 12,8%) и прочих валют.
Отмечается, что в структуре активов Банка России в иностранных валютах и золоте к категории "прочие валюты" отнесены в том числе активы в иенах (5,9%), канадских (3,2%), австралийских (1,0%) и сингапурских (0,3%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
Кроме того, За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20220411/836638782.html