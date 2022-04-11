МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 апреля составили 606,409 миллиарда долларов против 617,133 миллиарда на 1 марта, сообщил Банк России. Центробанк предупредил о формировании "пузыря" на рынке криптовалют

Таким образом, за март резервы сократились на 10,724 миллиарда долларов, или на 1,74%.

Россия после заморозки западными странами резервов в их валютах продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юане, отмечает регулятор. Их доля на начало 2022 года составляет:

золота 21,5%;

юаня — 17,1%;

доллара 10,9%;

фунта — 6,2%.

Таким образом за год снизилась доля в резервах золота (с 23,3%), доллара (с 21,2%) и фунта (с 6,3%). При этом увеличилась доля евро (с 29,2%), юаня (с 12,8%) и прочих валют. Центробанк назвал сроки возвращения инфляции к таргету

Отмечается, что в структуре активов Банка России в иностранных валютах и золоте к категории "прочие валюты" отнесены в том числе активы в иенах (5,9%), канадских (3,2%), австралийских (1,0%) и сингапурских (0,3%) долларах. Остатки на счетах в швейцарских франках были незначительны.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

Кроме того, За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.