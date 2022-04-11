МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в первом квартале выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 58,2 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. Центробанк назвал сроки возвращения инфляции к таргету

"По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации в январе-марте 2022 года достиг 58,2 миллиарда долларов США, укрепившись более чем в 2,5 раза по отношению к соответствующему периоду 2021 года", — говорится в сообщении.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале выросло в 2,6 раза в годовом выражении и составило 66,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах ЦБ.

Экспорт за январь-март составил 156,7 миллиарда долларов, импорт — 90,4 миллиарда долларов.

Что же касается чистого оттока капитала из РФ в первом квартале текущего года, то он составил 64,2 миллиарда долларов против 17,5 миллиарда долларов годом ранее, свидетельствует предварительная оценка ЦБ.

Таким образом, за первый квартал чистый отток капитала вырос в 3,7 раза в годовом выражении.

Чистый отток капитала из России в 2021 году составил 72,6 миллиарда долларов.