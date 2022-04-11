МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в розничном обороте в 2021 году продолжила расти и достигла 74,3%. Об этом сообщается в годовом отчете Банка России. Центробанк сообщил о сокращении международных резервов России

"Количество безналичных операций увеличилось по сравнению с 2020 годом на 25,4% – до 70,3 миллиарда операций, их стоимостный объем возрос на 32,5% – до 1202,8 триллиона рублей. Доля безналичных платежей за товары и услуги в розничном обороте достигла 74,3% против 70,3% в 2020 году", — сказано в документе.

Также регулятор сообщил, что доля карт "Мир" в общем обороте внутрироссийских операций с картами составила 25,7%. Каждая третья выданная в стране карта – карта "Мир".