МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка России. Банк России озвучил главные направления монетарной политики

"В 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза. Расширился состав иностранных пользователей. За год их количество удвоилось и составило 39 организаций. Общее количество пользователей СПФС – 331 организация (банки и компании)", — сказано в документе.

Также организовано взаимодействие с использованием СПФС с 12 странами.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.