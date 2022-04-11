Число иностранных пользователей российского аналога SWIFT выросло вдвое
Число иностранных пользователей СПФС выросло вдвое в 2021 году - до 39 организаций
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МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Число иностранных пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) в прошлом году удвоилось – до 39 организаций, говорится в годовом отчете Банка России.
"В 2021 году количество сообщений, направленных через СПФС, выросло в 1,5 раза. Расширился состав иностранных пользователей. За год их количество удвоилось и составило 39 организаций. Общее количество пользователей СПФС – 331 организация (банки и компании)", — сказано в документе.
Также организовано взаимодействие с использованием СПФС с 12 странами.
Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.
В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ.
https://1prime.ru/finance/20220411/836639284.html
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