МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В 2022 году Центробанк будет проводить политику по защите российской экономики и финансовой системы от санкций. Подстройка к новым условиям вызовет снижение ВВП, но экономика России сможет вернуться к росту, говорится в обращении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в годовом отчете регулятора. Набиуллина и Костин попали в дополнительный санкционный список Австралии

"Банк России в 2022 году будет проводить политику по защите российской экономики и финансовой системы, доходов и сбережений граждан от жестких санкций западных стран, применять все необходимые инструменты для минимизации рисков для финансовой и ценовой стабильности. Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции", — говорится в обращении главы Банка России.

По ее словам, ключевые условия роста —финансовая стабильность и предсказуемая снижающаяся инфляция, для обеспечения которых, по словам Набиуллиной, Банк России сделает все необходимое.