МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые, рассказал РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. Гознак подтвердил планы по выпуску новой банкноты в 100 рублей

Банк России планирует провести широкий комплекс мероприятий по повышению качества, защищенности и долговечности российских денежных знаков. В прошлом году регулятор анонсировал выпуск новых купюр номиналом 100 рублей в 2022 году, 1000 и 5000 рублей — в 2023 году, 500 рублей — в 2024 году, и 10 и 50 рублей — в 2025 году.

"Кроме изменения образа, появятся и новые защитные признаки. В том числе — машиночитаемые, учитывающие произошедшее за последние годы обновление оборудования, на котором сегодня обрабатываются банкноты. Это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа", — сообщил Трачук.

Сам по себе образ банкноты тоже является защитным признаком, подчеркнул он: это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается в ходе создания.

Сначала идею банкноты рисует художник в первом приближении. Затем, после того как идея концептуально одобрена, она несколько месяцев "раскладывается" специалистами по слоям. Уточняется, как это будет выглядеть на гравюре, какие будут микрорастры (скрытые изображения), каких визуальных эффектов нужно достичь, и так далее. Это самая трудоемкая часть подготовки к печати, рассказал глава Гознака.