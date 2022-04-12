МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 12 апреля, проведет однодневный аукцион репо "тонкой настройки" с лимитом в 2,7 триллиона рублей, говорится в сообщении регулятора.

Дата исполнения первой части сделок — 12 апреля, второй — 13 апреля. Минимальная возможная ставка в заявке составляет 17% годовых.

Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности во вторник сложилось положительным, составив 2,555 триллиона рублей. В понедельник сальдо было положительным и составляло 4,169 триллиона рублей.

Сальдо операций рассчитывается как разница между обязательствами Банка России перед банковским сектором и требованиями ЦБ РФ к банковскому сектору со сроками исполнения, приходящимися на текущий день. Отрицательный знак сальдо операций характеризует абсорбирование денежных средств Банком России, положительный знак — предоставление ликвидности банковскому сектору.