МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка на iOS с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленное приложение работает и удалять его не нужно, сообщил крупнейший российский банк. Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов анка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.

"Из-за введенных санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.

"Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно", — указал Сбербанк.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств.