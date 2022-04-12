МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка на iOS с 12 апреля недоступно для скачивания и обновления в App Store из-за санкций, но уже установленное приложение работает и удалять его не нужно, сообщил крупнейший российский банк.
Сбербанк в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов анка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.
"Из-за введенных санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store", — сказано в сообщении.
Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.
"Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно", — указал Сбербанк.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств.
https://1prime.ru/finance/20220412/836646175.html
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