МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банки на однодневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 2,341 триллиона рублей при лимите размещения средств в 2,7 триллиона, сообщил регулятор. Банк России выступил против повторного использования запчастей по ОСАГО

Объем привлеченных денежных средств составил те же 2,341 триллиона рублей.

В аукционе приняли участие 157 кредитных организаций.

На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,09% до 17% годовых.

Ставка отсечения по итогам аукциона — 17% годовых, средневзвешенная ставка — 16,75% годовых.