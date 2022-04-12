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2022
https://1prime.ru/finance/20220412/836647852.html
Банк России оценил спрос банков на аукционе "тонкой настройки" 12 апреля
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Банки на однодневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 2,341 триллиона рублей при лимите размещения средств в 2,7 триллиона, сообщил регулятор. Объем... ПРАЙМ, 12.04.2022
банки, финансы, новости, депозитный аукцион, цб рф
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банки на однодневном депозитном аукционе "тонкой настройки" ЦБ РФ подали заявки на 2,341 триллиона рублей при лимите размещения средств в 2,7 триллиона, сообщил регулятор.
Объем привлеченных денежных средств составил те же 2,341 триллиона рублей.
В аукционе приняли участие 157 кредитных организаций.
На депозитный аукцион были поданы заявки с предложением процентных ставок в диапазоне от 16,09% до 17% годовых.
Ставка отсечения по итогам аукциона — 17% годовых, средневзвешенная ставка — 16,75% годовых.