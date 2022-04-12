МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Информация о дефолте по евробондам РФ не соответствует действительности: иностранные инвесторы, в том числе американские, не смогли получить выплаты из-за неправомерных действий властей и банков США, поэтому все возможные претензии кредиторов должны быть перенаправлены к ним, заявил Минфин России. Силуанов назвал главных жертв роста цен на продовольствие и сырье

"Информация, опубликованная CNN, не соответствует действительности. Россия не объявляла дефолт по своим обязательствам по евробондам", — говорится в комментарии министерства.

Минфин РФ 4 апреля должен был осуществить выплаты по суверенным еврооблигациям выпусков Россия-2022 и Россия-2042, однако из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте, исполнил обязательства перед иностранными держателями в рублях. А в субботу международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до "SD" (выборочный дефолт), на что и обратил внимание CNN.

Дефолтом это считать нельзя, поскольку средства на исполнение обязательств у России есть, заявил Минфин. "Все возможные претензии кредиторов в связи со сложившейся ситуацией должны быть переадресованы властям государств, незаконно создавшим препятствия для исполнения Россией своих долговых обязательств", — указывается в комментарии.

"Неправомерные действия американских банков и правительства США, остановивших проведение платежей России в валюте, заблокировали получение причитающихся выплат части иностранных инвесторов", — пояснило министерство. Оно добавило, что для защиты прав инвесторов Россия как ответственный заемщик предприняла дополнительные меры, зарезервировав необходимые суммы в рублях в российском депозитарии.

"Учитывая, что невыкупленные облигации за редким исключением принадлежат иностранным инвесторам, запретительные меры американских властей ущемили прежде всего интересы именно иностранных, в том числе американских, инвесторов", — подчеркнул Минфин.

"Введение данного запрета можно расценивать не иначе как очередное неисполнение нашими иностранными контрагентами своих контрактных обязательств, нарушающее интересы инвесторов в российские гособлигации из различных юрисдикций. Очевидно, что препятствия для осуществления платежей в погашение и обслуживание госдолга в иностранной валюте созданы искусственно", — отмечается в комментарии российского министерства.