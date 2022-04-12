Путин прокомментировал текущее значение ключевой ставки Банка России
Путин: есть проблемы, иначе бы ставка Банка России не выросла бы до 20%
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что ставка Банка России соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились.
"Есть проблемы, иначе бы ставка ЦБ не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20220412/836649568.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.