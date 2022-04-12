МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что ставка Банка России соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились. Путин высказался о санкциях Запада в отношении России

"Есть проблемы, иначе бы ставка ЦБ не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились", — сказал он.