МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, что ставка Банка России соответствует тем макроэкономическим показателям, которые сложились.

Президент РФ В. Путин принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

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"Есть проблемы, иначе бы ставка ЦБ не выросла бы до 20%. Как вы знаете, ЦБ принял решение о снижении этой ключевой ставки, и это соответствует тем макроэкономическим параметрам, которые сложились", — сказал он.

 