МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Появление "газового рубля" из-за введения санкций против России может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, заявил в статье издания "Хуаньцю шибао" научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин. Об этом сообщает РИА Новости. "Росатом" высказался о возможном переходе на расчеты в рублях

По его мнению, тот факт, что курс рубля после краткосрочного снижения приблизился к февральским значениям, означает цель США и Евросоюза по быстрому разрушению российской экономики "оказалась недостижимой". В то же время он отметил, что защитные и контратакующие меры России осуществлялись по принципу "око за око".

""Газовый рубль" не эквивалентен "нефтедоллару", но его существование может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту", — заявил эксперт.

На его взгляд, перевод торговой и инвестиционной деятельности между Россией и Европой после 2014 года на евро серьезно ударил по доллару. А перевод расчетов за газ для "недружественных стран" на рубли из-за последних санкций существенно повлияло на интернационализацию евро и международную стоимость европейской валюты.

При этом Полин считает, что заморозка США и Евросоюзом российских валютных резервов превратили суверенную кредитную валюту и международную систему расчетов в политический инструмент и оружие, что "подорвало кредитную основу суверенной кредитной валюты как международной резервной валюты и международной расчетной валюты".

По его прогнозу, ныне существующая международная расчетно-резервная система на основе доллара и евро, сформировавшаяся после Бреттон-Вудской системы, неизбежно претерпит серьезные изменения.

"Более конкурентоспособные международные валюты войдут в международную систему резервных валют, и на первый план выйдут более выгодные и удобные системы расчетов. Хотя в краткосрочной перспективе гегемонию доллара по-прежнему будет трудно поколебать, изменения уже начались", — заключил эксперт.