МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мошенники под видом акции Сбербанка от программы "СберСпасибо" выманивают деньги у клиентов, сообщила пресс-служба кредитной организации. Выявлена новая схема мошенничества с эскроу-счетами

"Вот как строится обман в одной из актуальных мошеннических схем: злоумышленник звонит или пишет в мессенджере и предлагает поучаствовать в "опросе от Сбера". Взамен клиенту обещают начислить бонусы от "СберСпасибо"…. у клиента просят номер его карты, а затем вводят его на одном из онлайн-сервисов переводов и платежей. В результате клиенту приходит смс с кодом, который мошенники выманивают, утверждая, что этот код нужен для зачисления бонусов. На самом деле это одноразовый пароль, который, наоборот, подтверждает списание с карты", — говорится в сообщении.

Эксперты банка напоминают, что ни при каких обстоятельствах не нужно передавать коды из смс сторонним лицам. Информацию об акциях клиентам необходимо перепроверять на официальных источниках.