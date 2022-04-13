МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Мобильное приложение Сбербанка на Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play из-за международных санкций, но уже установленное приложение работает и удалять его не нужно, сообщил российский банк. Сбербанк предупредил, что его приложение нельзя скачать в App Store

"Из-за введённых санкций мобильное приложение "Сбербанк онлайн" на платформе Android недоступно для скачивания и обновлений в магазине Google Play", — сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее установленное приложение работает, никаких ограничений на его использование нет. Банк рекомендует клиентам не удалять установленное приложение.

Новые же пользователи могут скачать приложение на устройство с операционной системой Android, но уже по ссылке на официальном сайте банка. Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию "Сбербанк онлайн", которая адаптирована для мобильных устройств, заключили в кредитной организации.

Сбербанк ранее в апреле попал под блокирующие санкции США и Великобритании. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ним физлицам и юрлицам из этих стран.