МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. У россиян, оформивших карты китайской UnionPay, возникли проблемы при оплате товаров в иностранных интернет-магазинах. По мнению специалистов, зарубежные платформы решили попросту не обслуживать российских пользователей. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как отметило СМИ, система UnionPay после ввода санкций и ухода Visa и MasterCard осталась единственной, работающей за рубежом, в том числе в странах ЕС и Соединенных Штатах Америки. Число выпущенных в России карт UnionPay выросло с за последнее время минимум в десять раз. Однако пользователи жалуются, что покупки в Сети оплатить невозможно.

"В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые решили просто не обслуживать россиян, хотя санкции этого и не предусматривают", — сообщил "Коммерсант".

Исполнительный директор "Национальной платежной ассоциации" Мария Михайлова рассказала изданию, что подобное решение могли принять не сами магазины: по ее словам, торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, первым шести цифрам номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. Зато такая информация есть у банков — участников платежной системы. На ситуацию могло бы повлиять только вмешательство самой UnionPay, считает Михайлова.

"Основная задача любой платежной системы — обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы. Международные платежные системы имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры. Это обязанность платежной системы обеспечить прием эквайером всех карт", — подчеркнула эксперт.