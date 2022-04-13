МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 11 апреля получил возможность проводить операции со счетами в драгметаллах по счетам клиентов, следует из текста универсальной лицензии, выданной банку регулятором и опубликованной на сайте ЦБ. Мобильное приложение Сбербанка в больше нельзя скачать в Google Play

"В соответствии с федеральным законом "О банках и банковской деятельности настоящая лицензия выдана акционерному обществу "Тинькофф банк"… на осуществление банковских операций… Привлечение драгоценных металлов физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), за исключением монет из драгоценных металлов", — сказано в лицензии.

Банк также получит право размещать во вклады драгоценные металлы, открывать и вести банковские счета в драгоценных металлах, осуществлять переводы по таким счетам. Это также относится к металлическим вкладам физлиц и юрлиц, при этом операции с драгоценными монетами совершать не разрешается.

В марте в РФ заработал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. Ранее приобретение гражданами драгметаллов облагалось налогом по ставке 20%. После этого их спрос на золото вырос.

Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года "Тинькофф банк" занимал 14-е место в российской банковской системе по объему активов.