Центробанк назвал сумму внешнего долга России на 1 апреля
Центробанк: внешний долг России сократился за первый квартал 2022 года на 26,5 миллиарда долларов
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МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 453,5 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 26,5 миллиарда долларов, или на 5,5%, сообщает ЦБ РФ.
"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%. На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/finance/20220413/836659411.html
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