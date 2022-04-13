МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил 453,5 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 26,5 миллиарда долларов, или на 5,5%, сообщает ЦБ РФ. Банк России сообщил о снижении реального эффективного курса рубля

"По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил 453,5 миллиарда долларов США, снизившись с начала года на 26,5 миллиарда долларов США, или на 5,5%. На динамику показателя повлияло главным образом сокращение иностранной задолженности прочих секторов", — говорится в сообщении.