МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, также ожидает продолжения использования злоумышленниками актуальных информационных тем, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Эксперт назвал самую привлекательную для мошенников сферу экономики

Ряд российских крупнейших банков, в том числе Сбербанк и ВТБ, попали под блокирующие санкции некоторых западных стран. Такие ограничения предполагают блокировку активов банков в этих странах и запрет резидентам этих государств вести с ними бизнес. В результате приложения банков были убраны из Apple Store и Google Play.

"Да, потому что колоссальные деньги, которые крутятся в этой индустрии, постоянно заставляют мошенников придумывать новые схемы обмана. Высока вероятность, что мошенники вернутся к техническим средствам атаки на граждан: начнут создавать поддельные вредоносные приложения и размещать ссылки на их скачивание", — ответил Кузнецов на вопрос, ожидает ли он в ближайшее время всплеска какого-то вида мошенничества.

Так, он отметил, что уже сейчас Сбербанк фиксирует на сайтах объявлений предложения о продаже айфонов "с установленным приложением Сбербанка, обновленным до последней версии".

Также зампред правления Сбербанка ожидает продолжения эксплуатации мошенниками актуальных информационных тем, в том числе ажиотажа на товары, пользующихся спросом. "Конечно, нельзя забывать и про телефонные звонки: они по-прежнему будут активно совершаться", — заключил Кузнецов.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник в 11.00 мск.