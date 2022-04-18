МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крупные банки начали снижать размер кешбэка и менять программы лояльности из-за уменьшения размера эквайринговой комиссии с 18 апреля по требованию ЦБ, пишет РБК. Титов предложил ограничить размер комиссии по картам "Мир"

Условия поменяют как минимум Сбербанк, Росбанк и банк "Русский стандарт".

Банк России с 18 апреля по 31 августа 2022 года установил максимальное значение эквайринговых комиссий на уровне 1% за оплату картами социально значимых товаров и услуг. Размер интерчейнджа, который является основой эквайринговой комиссии и за счет которого банки выплачивают кешбэк, установлен на уровне 0,7%. До этого тарифы за эквайринг находились на уровне 1,2–2,2%. Соответствующие комиссии магазин платит своему обслуживающему банку.

Сниженные комиссии касается розничной продажи продуктов питания, потребительских товаров, в том числе одежды, топлива, медицинских изделий и лекарств, а также услуг в сферах связи, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, образования, культуры, туризма и перевозки пассажиров.

"Мы анонсируем изменения в программе лояльности в ближайшее время. Мы планируем, что они будут временными, после чего клиенты смогут продолжить получать свои бонусы в привычном размере", — заявил РБК представитель Сбербанка.

Росбанк с 18 апреля меняет условия по программе лояльности "Можно все". На покупки из списка ЦБ он будет начислять 0,5% кешбэка вместо 1% ранее. На часть категорий из списка он ранее начислял повышенное вознаграждение в размере 3%, но теперь перестанет это делать. Начисление повышенного кешбэка отменяется в категориях "товары для дома", "аптеки" и т.д., но сохраняется в категориях "АЗС" и "парковки".

"Русский стандарт" во время действия льготной ставки также будет начислять 0,5% вместо 1–1,5% на категории товаров и услуг из списка ЦБ. Изменения касаются программ лояльности RS Cashback, Travel, Membership Rewards, RSB Imperia Rewards, RSB World Mastercard Cash Back.

Тинькофф Банк и "Открытие" не меняли условия программы лояльности, также на текущий момент это не планирует делать МКБ, сообщили РБК их представители. Другие крупные банки на запросы не ответили.