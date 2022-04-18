МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-2, следует из сообщения торговой площадки. Сбербанк впервые за полтора года повысил ставку по накопительным счетам

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.04.2022, 15.07 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,004625) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00545821 рубля, эквивалентно ставке 62,5 %) ценной бумаги TGKB (ТГК-2)", — говорится в сообщении.

К 15.26 мск обыкновенные акции ТГК-2 дорожают на 26,6%, до 0,429 копейки, а ранее в понедельник поднимались в цене до 0,4385 копейки.

Затем Московская биржа второй раз за день повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков дорожающих акций компании ТГК-2, следует из сообщения торговой площадки.

"В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.04.2022, 16-10 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,005045) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00587807 руб., эквивалентно ставке 75,0 %) ценной бумаги TGKB (ТГК-2)", — говорится в сообщении.

К 16.24 мск обыкновенные акции ТГК-2 растут в цене на 37,67%, до 0,466 копейки, а ранее в течение сессии они дорожали максимально до 0,483 копейки.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок) определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора осуществляется процедура сдвига границ диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх. Нижняя граница сдвигается вниз. Всего может быть произведено три сдвига в течение торгового дня.