МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российские власти готовят судебных иски для оспаривания заморозки международных резервов страны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина рассказала о планах на следующее заседание Центробанка

Западные страны в последние недели вводили против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. При этом сам ЦБ также отмечал, что доля золота и юаня за последние годы выросла почти до половины резервов.

"Это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся, для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены", — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов ранее оценил, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России.

По данным годового отчета ЦБ, доля золота в международных резервах на начало 2022 года составила 21,5%, юаня — 17,1%, остальных валют — 61,4%. При этом регулятор отмечал, что Россия после заморозки западными странами резервов в их валютах продолжает иметь достаточный объем резервов в золоте и юанях. Всего на конец 2021 года объем активов Банка России в иностранных валютах и золоте составил 612,9 миллиарда долларов, из них 481,4 миллиарда долларов — валютные активы и 131,5 миллиарда долларов — золото.