МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Банк России скептически относится к целевой эмиссии денежных средств и готов разъяснить свою позицию в Госдуме, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в этом органе власти. Набиуллина рассказала о планах на следующее заседание Центробанка

"Я скептически к этому отношусь, потому что целевую эмиссию очень тяжело "отадминистрировать", что это не уйдет в инфляцию", — сказала она в Думе.

"Мы вчера на комитете договорились, что проведем такое обсуждение, потому что вопрос о возможности целевой эмиссии встает… Посмотреть теорию и практику других стран, от "А" до "Я" пройдем эту тему", — добавила Набиуллина.