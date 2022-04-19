МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Центробанк ожидает ускорения подключения иностранных организаций к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) из-за угрозы отключения России от международной SWIFT, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка высказалась об идее целевой эмиссии денег

"Пока не было такой угрозы отключения от SWIFT, надо сказать, что иностранные партнеры не очень стремились присоединиться. Сейчас мы ожидаем, что все-таки такая готовность будет больше, но это требует специальной работы", — заявила глава ЦБ, выступая в Госдуме.

Система передачи финансовых сообщений Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Накануне глава ЦБ отметила, что участниками СПФС уже стали 52 иностранные организации из 12 стран.