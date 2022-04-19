МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Конвертация депозитарных расписок российских компаний не приведет к сильному "навесу" акций, то есть избытку ценных бумаг на отечественном рынке, считает директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков. Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.

Для инвесторов из недружественных стран будет другой подход торговли такими финансовыми инструментами, нежели чем для российских инвесторов, сказал Чебесков, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.

"Поэтому опасаться здесь, что будет сильный "навес" от таких акций, не стоит, потому что торговля будет проходить в другом режиме", — сказал он.