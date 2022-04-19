В Минфине оценили риски делистинга российских компаний с иностранных бирж
В Минфине не опасаются избытка акций на рынке РФ после делистинга компаний с иностранных бирж
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Конвертация депозитарных расписок российских компаний не приведет к сильному "навесу" акций, то есть избытку ценных бумаг на отечественном рынке, считает директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных фондовых биржах депозитарных расписок на акции российских эмитентов: торгующиеся за рубежом компании и банки РФ должны будут пройти процедуру делистинга и конвертировать расписки в акции.
Для инвесторов из недружественных стран будет другой подход торговли такими финансовыми инструментами, нежели чем для российских инвесторов, сказал Чебесков, выступая на конференции по финансовой грамотности и финансовой доступности FINFIN 2022.
"Поэтому опасаться здесь, что будет сильный "навес" от таких акций, не стоит, потому что торговля будет проходить в другом режиме", — сказал он.
https://1prime.ru/finance/20220419/836698672.html
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