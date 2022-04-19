МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись снижением на опасениях за перспективы экономики региона, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили падение до 5%

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,2%, до 7601,28 пункта, французский CAC 40 — на 0,83%, до 6534,79 пункта, немецкий DAX — на 0,07%, до 14153,46 пункта.

По словам аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp), давление на рынки оказывают опасения влияния потенциального запрета экспорта энергоносителей из России на экономику Европы, который может привести к еще большему росту цен на энергию.

"Хотя призывы остановить российские поставки понятны, это увеличивает и без того немалый риск рецессии в ближайшем будущем, еще больше уменьшая (экономическую – ред.) привлекательность Европы", — цитирует эксперта газета Wall Street Journal.

На этой неделе инвесторы будут оценивать финансовые результаты европейских компаний по итогам прошедшего квартала. Свои отчеты опубликуют такие компании как Danone, Heineken, Nestle, Engie, Renault, Volvo и Philip Morris.