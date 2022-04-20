МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Россельхозбанк в связи с введенными Великобританией санкциями не смог выплатить купон по субординированным еврооблигациям, номинированным в долларах, говорится в сообщении банка. Moody's: выплата России по евробондам в рублях может считаться дефолтом

"В связи с введенными Великобританией санкциями, Россельхозбанк 16 апреля 2022 года не осуществил выплату процентов на общую сумму 21,25 миллиона долларов в пользу эмитента еврооблигаций, компании RSHB Capital S.A. (Люксембург), по договору субординированного займа от 11 октября 2013 года на сумму 500 миллионов долларов с процентной ставкой 8,5% годовых и погашением в 2023 году", — сообщил банк.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию с выплатой процентов по аналогичным выпускам еврооблигаций другими российскими эмитентами, РСХБ заблаговременно запросил разрешение Банка России на проведение купонного платежа в долларах в пользу кредитора, а также запросил у платежного агента по выпуску еврооблигаций, лондонского отделения Bank of New York Mellon, соответствующую платежную инструкцию.

"В связи с введенными 24 марта 2022 года Управлением по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) санкциями против РСХБ, платежный агент на данный момент не подтвердил готовность принять от банка платеж и осуществить выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций до получения дальнейших указаний от регулирующих органов Великобритании", — говорится в сообщении.

Банк предпринимает все необходимые действия для возобновления купонных платежей, продолжая диалог с платежным агентом в части получения новой лицензии на обслуживание займа, а также прорабатывает иные способы расчетов с держателями бумаг, предусмотренные, в том числе, российским законодательством, подчеркнули в банке.

"Банк подтверждает, что обладает достаточной ликвидностью для выполнения своих обязательств, в том числе по выплате процентов, подлежащих уплате 16 апреля 2022 года, и делает все возможное для обслуживания своей задолженности", — добавили в РСХБ.