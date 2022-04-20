ПЕКИН, 20 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие китайские банки уже интегрированы в глобальную финансовую систему, они не будут рисковать и нарываться на вторичные санкции США из-за несущественных платежей по торговым операциям с россиянами, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов. Bloomberg: Китай продолжит укреплять связи с Россией

"Вопрос организации финансовых расчетов остается одним из наиболее важных. Но необходимо в конце концов уяснить, что крупнейшие китайские банки уже настолько интегрированы в глобальную финансовую систему, что по факту являются уже инструментом взаимодействия Китая с его глобальными контрагентами", — заявил Изотов.

Он пояснил, что "через эти банки проходят огромные суммы финансирования товарооборота и расчетов китайских и иностранных экономических операторов со всего мира, и рисковать всем этим, "нарываясь" на вторичные санкции США, ради несущественных платежей по торговым операциям с участием россиян менеджмент банков не будет".

Изотов также отметил, что неподготовленным российским бизнесменам может быть поначалу сложно работать в Китае.

"Эффективность китайской промышленности и вообще экономики заключается в том, что она очень жестко зарегулирована плановыми задачами", — сказал он.

Он отметил, что "новые требования, постановления, нормативные предписания передаются по вертикали определенными государственными структурами и в письменном виде в руки иностранцев попадают крайне редко, а в устном виде могут оказаться очень сложными для понимания специалиста среднестатистического российского предприятия и уж тем более индивидуального предпринимателя".

По его словам, "попадание неподготовленного представителя российского бизнеса в такую деловую среду может завершиться очень плачевно".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30 мск.