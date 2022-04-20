МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России считает, что при возвращении инфляции к целевому уровню в 4% ключевая ставка будет находиться на уровне 7-7,5%, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Банк России смягчил требования к продаже валютной выручки

ЦБ ранее говорил, что ожидает возвращения годовой инфляции в России к 4% в 2024 году.

"Если вспомнить 2018-2019 годы, когда экономика находилась в устойчивом состоянии и инфляция колебалась около 4%, ключевая ставка составляла 7-7,5%. Наверное, примерно на эти уровни она и вернется, когда инфляция вернется к 4%", — сказал он, выступая в Госдуме.

Банк России 8 апреля экстренно снизил ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения ее уменьшения на ближайших заседаниях. ЦБ тогда указал, что годовая инфляция в стране продолжит возрастать в силу эффекта базы, но недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен.

По данным Росстата, инфляция в России в марте 2022 года ускорилась до 7,61% с 1,17% в феврале, а в годовом выражении — до 16,69% с 9,15% месяцем ранее. Показатель месячной инфляции в марте в 7,61% оказался самым высоким с января 1999 года — тогда он находился на отметке 8,38%.

В то же время недельная инфляция в стране начинает замедляться. Если за неделю с 26 февраля по 4 марта темпы роста цен ускорились до 2,22% с 0,45% на предыдущей, то затем начали постепенно спадать: с 5 по 11 марта значение составило 2,09%, с 12 по 18 марта — 1,93%. В период с 19 по 25 марта недельная инфляция замедлились до 1,16%, с 26 марта по 1 апреля — до 0,99%, а с 2 по 8 апреля — до 0,66%.