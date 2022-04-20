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2022-04-20T13:45:00+03:00
2022
https://1prime.ru/finance/20220420/836710814.html
Банк России сохранил бесплатные переводы для граждан в СБП до 2024 года
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении... ПРАЙМ, 20.04.2022
банки, финансы, экономика, новости, сбп, банк россии, тарифы, перевод денег
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков за переводы между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в сообщении регулятора.
"Совет директоров Банка России принял решение продлить до 1 июля 2024 года действие своих нулевых тарифов для банков по переводам между гражданами в Системе быстрых платежей (СБП)", — сказано в сообщении.
По мнению регулятора, такой шаг позволит кредитным организациям поддерживать минимальные тарифы на переводы через СБП для клиентов.
Сегодня граждане могут бесплатно переводить через СБП до 100 тысяч рублей в месяц, а при переводах свыше этой суммы комиссия банков не должна превышать 0,5% от перевода (но не более 1,5 тысяч рублей).
В сообщении также отмечается, что аналогичный льготный период для банков установлен и на переводы граждан в свою пользу на спецсчет оператора финансовой платформы.