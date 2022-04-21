МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Действия Центрального банка России в период недружественных действий иностранных государств и санкций позволили сохранить целостной банковскую систему, стабилизировать рубль и инфляцию, "Единая Россия" поддержит отчет ЦБ о работе, но вопросов остается много, заявил журналистам вице-спикер Госдумы Александр Жуков. Банк России ожидает замедления темпов роста выдачи ипотеки

Как отметил парламентарий, Центральному банку благодаря быстрым и расчетливым действиям в период антироссийских санкций и давления удалось сохранить целостность российской банковской системы, "которая была под очень большой угрозой", стабильность национальной валюты и стабилизировать скачок цен.

"Думаю, что "Единая Россия", основываясь на том, что я сказал, <…> поддержит отчёт Центрального банка (о работе за 2021 год — ред.). Хотя, ещё раз скажу, вопросов очень много", — подчеркнул политик.

По словам Жукова, вопросы будут связаны с ролью ЦБ в увеличении темпов роста российской экономики, недопущении падения ВВП.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил инициативу о том, что рассмотрение отчета Центробанка за 2021 год должно предшествовать утверждению его руководства. Он отметил, что было бы правильно вначале отчитаться, а потом рассматривать кадровый вопрос. По его словам, ЦБ такой подход поддержал.

Таким образом, депутаты в четверг сначала заслушают отчет финансового регулятора за 2021 год, после чего будет рассмотрена кандидатура Эльвиры Набиуллиной для переназначения на должность главы Центробанка.