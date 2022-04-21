МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Перед заседанием совета директоров Банка России, которое пройдет 29 апреля, регулятор все еще намерен рассматривать возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики

"По мере стабилизации ситуации на финансовом рынке, по мере снижения инфляционного давления, мы начали снижать и ключевую ставку. Даже не дожидаясь планового совета директоров, мы снизили ставку до 17%. И будем рассматривать возможность ее дальнейшего снижения на следующих заседаниях", — сказала она.