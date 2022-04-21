МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ДЕНЬГИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИ ТРАТАХ ИЗ ФНБ, ОБЪЕМ ДОСТУПНЫХ РЕСУРСОВ ФОНДА НЕ ОГРАНИЧЕН — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220421/836720168.html
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ БУДЕТ ПЕРЕДАВАТЬ ДЕНЬГИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ ПРИ ТРАТАХ ИЗ ФНБ, ОБЪЕМ ДОСТУПНЫХ РЕСУРСОВ ФОНДА НЕ ОГРАНИЧЕН — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220421/836720168.html
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