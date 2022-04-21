2022-04-21T12:30:00+03:00

2022-04-21T12:32:06+03:00

2022-04-21T12:30:00+03:00

2022

https://1prime.ru/finance/20220421/836720962.html

Глава Банка России рассказала о начале применения цифрового рубля

Финансы

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. ЦБ В 2023 Г НАЧНЕТ ПИЛОТИРОВАТЬ РАСЧЕТЫ ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ В РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, РАССЧИТЫВАЕТ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 21.04.2022

банки, финансы, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60