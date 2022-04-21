МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ В 2023 Г НАЧНЕТ ПИЛОТИРОВАТЬ РАСЧЕТЫ ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ В РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, РАССЧИТЫВАЕТ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220421/836720962.html
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ В 2023 Г НАЧНЕТ ПИЛОТИРОВАТЬ РАСЧЕТЫ ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ В РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, РАССЧИТЫВАЕТ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20220421/836720962.html
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