МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. ЦБ В 2023 Г НАЧНЕТ ПИЛОТИРОВАТЬ РАСЧЕТЫ ЦИФРОВЫМ РУБЛЕМ В РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ, РАССЧИТЫВАЕТ НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТАХ — НАБИУЛЛИНА

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