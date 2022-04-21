МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Банк России готов вместе с правительством обсудить возможность смягчения требований к заемщикам для получения кредитных каникул, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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"По кредитным каникулам, вот вы сказали про 30%, когда людям надо подтвердить снижение доходов на 30% для того, чтобы получить кредитные каникулы. Это требование закона, но мы готовы со своей стороны вместе с правительством в Думе обсудить, на сколько это требование можно смягчить. Сейчас это законодательно установленное требование, поэтому банки так работают в соответствии с законом", — сказала она, выступая в Госдуме.

Каникулы по всем видам кредитов можно получить до 30 сентября 2022 года для займов, выданных до 1 марта 2022 года. При этом, размер потребкредита должен быть до 250 тысяч рублей, автокредита — до 600 тысяч, кредитки — до 100 тысяч для всей России. А для ипотеки лимиты составляют 4,5 миллиона для Москвы, 3 миллиона для Московской области, Петербурга и ДФО и 2 миллиона — для остальных. А доход заемщика в месяц должен был снизиться более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за год, что нужно подтвердить документами.

Банк также должен рассмотреть заявление за 5 рабочих дней, а затем одобрить каникулы на срок, зависящий от вида займа, или отказать.