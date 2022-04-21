МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме заявила, что Банк России и правительство обсуждают вопрос майнинга (производства) криптовалют, по нему нужно системное решение, однако регулятор по-прежнему озабочен вопросом использования криптовалют в качестве средства платежа внутри страны. Binance ввела ограничения для россиян с большими криптоактивами

"Если говорить о майнинге, должно быть принято системное решение. Мы с правительством обсуждаем. Это не прямая компетенция Центрального банка, мы высказываем свои озабоченности", — сказала глава ЦБ.

Она пояснила, что одно дело, Если майнинг происходит, но криптовалюты уходят на зарубежные биржи — это одно дело, а другое — если "намайненное" становится средством платежа внутри России.

"По сути, это будет денежный суррогат. И поэтому эти озабоченности мы высказываем для того, чтобы не подорвать денежное обращение", — заключила она.

Минфин России ранее в апреле доработал и внес в правительство законопроект, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, включая порядок совершения операций с цифровыми валютами и их выпуска, а также определения особенностей деятельности субъектов криптовалютного рынка.