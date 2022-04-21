МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 8 по 15 апреля выросли на 0,3% и составили 611,1 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ РФ. Банк России сообщил об уменьшении средств компаний в банках в марте

"Международные резервы по состоянию на 15 апреля составили 611,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,7 миллиарда долларов США, или на 0,3%", — сообщил регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.