МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) сейчас не обсуждается, заявили РИА Новости в пресс-службе Банка России. В ВТБ не считают, что вскоре в России можно будет свободно купить валюту

Ранее в четверг председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил запретить российским частным инвесторам покупку иностранных бумаг на ИИС.

"Сейчас не обсуждается запрет на приобретение иностранных финансовых инструментов и иностранной валюты на ИИС", — заявили в ЦБ.

При этом с Минфином прорабатываются вопросы ограничения инвестиционных налоговых вычетов по иностранным инструментам на ИИС.

"Банк России поддерживает введение ограничений для предоставления инвестиционных налоговых вычетов при приобретении на ИИС иностранных финансовых инструментов, поскольку целью указанных налоговых преференций, в первую очередь, должно быть стимулирование инвестиций в российские ценные бумаги и финансирование российской экономики", — сказали в пресс-службе регулятора.

В прошлом году предложения Банка России по налоговым вычетам были направлены в правительство РФ, а в данный момент эти вопросы прорабатываются с Минфином, добавили в ЦБ.